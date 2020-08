L’operatore virtuale PosteMobile ha nuovamente deciso di prorogare due delle sue offerte più richieste, stiamo parlando della Creami Style e della Creami WeBack.

Questa volta però, a differenza di altre proroghe, le due offerte hanno attualmente due date di scadenza per l’attivazione diverse. Inoltre ha prorogato anche la Casa Web con modem wireless incluso. Scopriamo insieme tutti i dettagli e ricordiamoci cosa propongono.

PosteMobile proroga Creami Style e Creami WeBack

Prima di esporvi le offerte precedentemente menzionate, vi ricordiamo che l’operatore virtuale sta per cambiare nuovamente rete di appoggio, che è attualmente quella di WindTre. PosteMobile ritornerà infatti ad utilizzare la rete mobile di Vodafone. Passiamo al sodo, l’offerta con la connessione dati sarà attivabile ancora fino al prossimo 5 settembre 2020. Le altre due offerte invece sono state prorogate fino al 1° agosto 2020.

PosteMobile Casa Web comprende la connessione internet illimitata su rete 4G+ con una velocità fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload e in più incluso in comodato d’uso gratuito un modem Wi-Fi 4G+ dotato di quattro porte LAN Ethernet e di un’antenna esterna per l’amplificazione del segnale. Sempre compreso anche un servizio di assistenza clienti dedicato al numero 160. Il costo mensile dell’offerta sarà quindi ancora in promo a 20.90 euro fino al fino al 5 Settembre 2020. Il contributo di attivazione previsto è di 29 euro una tantum.

Creami Style e Creami WeBack sono state prorogate fino al 1° settembre 2020. La prima comprende 500 credit per minuti ed SMS e 5 Giga di traffico dati, il tutto al costo di 5 euro al mese. Mentre l’offerta denominata WeBack prevede credit illimitati per chiamate ed SMS e 50 Giga di internet in 4G al costo di 9.99 euro al mese. L’offerta è attivabile online solo per i nuovi clienti, sia per l’attivazione di un nuovo numero che per la portabilità da altro operatore. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.