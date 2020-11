Tutti in Italia conoscono sicuramente Sky, ma, da un paio di anni a questa parte, la vera novità è senza ombra di dubbio Tutti in Italia conoscono sicuramente, ma, da un paio di anni a questa parte, la vera novità è senza ombra di dubbio DAZN . La piattaforma di streaming, ideata dal gruppo inglese Perform, dopo qualche balbettamento iniziale sta dando sempre più conferme agli utenti. È molto ambita dagli stessi, scopriamo di seguito il motivo.

Dazn: il funzionamento totale della piattaforma e la programmazione di oggi

La piattaforma inglese, oltre a trasmettere tre incontri della Serie A, ha anche tutti i diritti della Serie B, della Liga spagnola, del massimo campionato olandese Eredivise, della Ligue 1 francese e altri campionati. È possibile vedere gli eventi in diverse modalità: tramite smartphone, tablet, PC, Smart TV e console tramite Livestream in HD. Il suo funzionamento è paragonabile a quello di Netflix, per intenderci.

Inoltre, come molti sanno, la piattaforma ha degli accordi con Sky, i quali consentono agli utenti di poter visionare le partite della Serie A anche sul loro decoder con il canale DAZN1. Oltre a Sky, gli accordi sono stati stretti anche con altri operatori, i quali mettono a disposizione offerte sempre differenti sul mercato per far sì che gli utenti incomincino ad utilizzare la piattaforma.

L’ultima novità che sta facendo avvicinare sempre più clienti alla piattaforma è sicuramente la possibilità di poter visionare le partite dei campionati di cui vi abbiamo parlato prima con la possibilità di risparmiare molto denaro. I modi efficaci per farlo sono vari, il primo è quello di invitare un amico ad iscriversi a DAZN: per ogni amico che si iscrive tramite il nostro invito, abbiamo 1 mese GRATIS. Possiamo ripetere la procedura quattro volte.

Oppure, possiamo optare per una scelta differente, ossia acquistare un voucher da 99,99 euro e dividerlo con un amico che è appassionato allo sport come noi. Oltre ad avere un notevole risparmio rispetto al pagamento mensile di 9,99 euro al mese, potremo andare a risparmiare il 50% ed avere la possibilità di connettere 6 dispositivi.