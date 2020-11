Netflix sta testando per la prima volta un canale con contenuti in programmazione, molto simile ad un canale TV. La sperimentazione sta avvenendo in Francia, il Paese in cui – almeno inizialmente – questo nuovo servizio sarà disponibile.

Il canale si chiama Netflix Direct, sarà accessibile dal Web direttamente dal sito ufficiale Netflix e sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati al servizio di streaming.

Netflix sta testando un suo canale con programmazione giornaliera

Netflix Direct offrirà programmi TV e film dalla Francia, dagli Stati Uniti e da altre regioni, selezionati dalla libreria di contenuti esistente di Netflix. Ma perché partire dalla Francia?, vi starete chiedendo. A rispondere è l’azienda stessa: secondo il gigante dei contenuti in streaming, molti spettatori francesi tendono a guardare i programmi un po’ a casaccio, senza selezionare un contenuto in particolare che può essere di proprio interesse. Si affidano alla programmazione e basta.

Seguendo questa logica, Netflix testò un po’ di tempo fa uno strumento il pulsante Shuffle per la riproduzione automatica di contenuti che l’algoritmo riteneva potessero essere di proprio gusto in base alle preferenze dimostrate. Si trattava di una funzionalità rivolta al singolo utente, individuale e non uguale per tutti.

E’ proprio qui che cambia l’approccio di Netflix: con Netflix Direct, l’azienda offre una programmazione che è la stessa per tutti coloro che si sintonizzano quel giorno a quella determinata ora, molto simile alla TV tradizionale.

È sicuramente un esperimento molto interessante per Netflix, ma funzionerà davvero? E se dovesse funzionare in Francia, quali saranno i mercati che potranno accedere a Netflix Direct? Staremo a vedere.