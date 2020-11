WhatsApp tende a migliorarsi di continuo, proprio come tutte le altre applicazioni che dominano il panorama dei dispositivi mobili e non solo. La grande piattaforma di messaggistica istantanea è stata in grado di aggiungere tantissime nuove feature e funzioni, le quali sono state possibili grazie ai nuovi aggiornamenti e grazie ai miglioramenti hardware sempre più spiccati degli smartphone.

Per reggere dunque un nuovo update bisogna avere a disposizione uno smartphone che possa sostenerlo in tutto e per tutto. Proprio per tale motivo ogni anno WhatsApp elimina dalla sua lista di supporto diversi dispositivi ritenuti obsoleti. A febbraio ne sono stati infatti eliminati tanti altri.

WhatsApp: ecco quali sono tutti gli smartphone che non funzionano più con l’applicazione