Una vicenda che ha dell’incredibile e che lascerà ammutoliti molti fan del mondo di Harry Potter e della nuova saga Animali Fantastici. Jhonny Depp aveva un contratto con la Warner Bros per interpretare il ruolo da protagonista con Grindelwald, il mago oscuro della serie Animali Fantastici, ma dopo alcune controversie legali è stato costretto a rinunciare ufficialmente a quel ruolo. Tutta la vicenda è da ricondurre alle accuse di maltrattamenti mossa dall’ex moglie Amber Heard nei confronti di Depp.

Cadute le accuse di diffamazione per il The Sun

Il 2 novembre, dopo una lunghissima battaglia legale, un giudice del Regno Unito ha stabilito che le accuse di diffamazione sporte da Jhonny Depp nei confronti del “The Sun” non sono fondate. All’epoca il giornale aveva riportato le accuse di Amber Heard mosse contro l’ex marito Depp, che gli sono costate veramente caro, fino al punto di dover rinunciare ad uno dei suoi ruoli più importanti.

Jhonny Depp ha diffuso una lettera firmata di suo pugno per i suoi fan, e annunciare la notizia.

Considerando gli eventi più recenti, vorrei fare questa breve dichiarazione. Prima di tutto, vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno regalato il loro supporto e la loro lealtà. Sono stato onorato e commosso dai vostri numerosi messaggi di amore e preoccupazione, in modo particolare per quanto riguarda gli ultimi giorni. Inoltre, vorrei che sapeste che la Warner Bros mi ha chiesto di rinunciare al mio ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici, rispettando e accettando questa richiesta. Infine, vorrei dire questo. Il verdetto surreale della corte del Regno Unito non cambierà la mia battaglia per portare alla luce la verità e vi confermo che andrò a fare appello. I miei intenti rimangono forti e voglio provare che tutte le accuse a mio carico sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno in alcun modo definite da questo momento. Vi ringrazio per la lettura.

Insomma, una situazione veramente spinosa, che speriamo si possa risolvere al più presto, sempre nella ricerca della verità sul caso. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sull’argomento e sulle ultime novità nel mondo tecnologico.