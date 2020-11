Lucifer, Vis a Vis, The Order: ecco cosa sappiamo sul ritorno delle serie

Netflix non ci dà tregua per il mese di novembre. Aldilà dell’attesa di serie tv famose come Lucifer, Vis a Vis, The Order, sulla piattaforma sbarcheranno nuove opere cinematografiche. Alcuni esempi:

Le Regole del Delitto Perfetto , stagione 6

, stagione 6 New School

The Garfield Show , stagione 1

, stagione 1 Barbie Dreamhouse Adventure : Go Team Robers, stagione 2

: Go Team Robers, stagione 2 Kid-E-Cats , stagione 2

, stagione 2 Lego City alla deriva nello spazio (animazione)

(animazione) Mi Senti? , stagione 2

, stagione 2 Record of Youth (Chungchungirok), stagione 1

(Chungchungirok), stagione 1 Love & Anarchy , stagione 1

, stagione 1 Carmel: chi ha ucciso Maria Marta?

Operazione Amore episodio speciale girato durante la quarantena

episodio speciale girato durante la quarantena Country Ever After

Undercover , stagione 2

, stagione 2 Dash & Lily , stagione 1

, stagione 1 Hank e il Camion dei rifiuti , stagione 1

, stagione 1 Aunty Donna’s Big Ol’House of Fun , stagione 1

, stagione 1 The Liberator , stagione 1

, stagione 1 Il quarto processo

A Queen is Born , stagione 1

, stagione 1 I Favoriti di Mida

The Crown , stagione 4

, stagione 4 Baby Boss: di nuovo in affari, stagione 4

stagione 4 We Are The Champions

Holiday Home Makeover con Mr. Christmas

Lucifer, Vis a Vis, The Order: cosa accadrà sulla piattaforma?

Lucifer ha lanciato i suoi nuovi episodi (8 appartenenti alla prima parte) il 21 agosto. Purtroppo l’emergenza Coronavirus ha provocato lo slittamento delle date e delle riprese per l’uscita delle puntate rimanenti. Ma quando sarà possibile vedere la nuova parte? Molto probabilmente entro il 2021.

Vis a Vis dopo il successo ottenuto con lo speciale spin-off “Vis a Vis: El Oasis”, ha scatenato le richieste dei suoi fan per una seconda stagione. Sfortunatamente, però, nel mese di Novembre 2019 l’ideatore Ivan Escobar affermò quanto segue: “Questa sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”

The Order è stato lanciato su Netflix nel marzo 2019. Dopo più di un anno, è arrivata la seconda stagione. Non sappiamo molto sulla terza parte, ma tutti speriamo possa debuttare online alla fine del 2021.