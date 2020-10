Netflix è sicuramente per distacco il servizio di streaming video migliore al mondo. Ne abbiamo davvero tanti, ma la piattaforma statunitense resta un caposaldo nel vero senso della parola. Tanti i traguardi raggiunti, gli ultimi proprio in fase di lockdown, dove molte serie TV sono arrivate a degli ascolti mai visti prima di quel periodo. Possiamo trovare molto materiale di nostro interesse sulla piattaforma oltre alle serie TV, come film, documentari e cartoni animati per i più piccoli. Oggi ci soffermeremo sulle serie TV, più nello specifico di tre in particolare: Stranger Things, Lucifer e The Order. Scopriamo le ultima novità a riguardo.

Stranger Things, Lucifer e The Order: le novità di Netflix per gli utenti

Iniziamo la rassegna parlando di Stranger Things. La serie TV statunitense ha raggiunto un successo planetario, configurandosi tra le fiction migliori della nostra epoca. L’emergenza sanitaria sembra aver rallentato di parecchio le riprese ma, tramite alcune foto postate sui social, gli attori hanno comunicato che sono ricominciate. In attesa della stagione 4, ci potrebbero essere sorprese per quanto riguarda i personaggi con delle new entry.

Continuiamo parlando di Lucifer. La serie TV, anche questa statunitense, ha riscosso un successo incredibile e, secondo quanto dichiarato da alcuni autori, il finale della quinta stagione sarà “assolutamente fantastico“. Ci sarà una sesta stagione, ma Tom Ellis ha smentito su una settima. Dunque, con la stagione 6, si concluderà il ciclo narrativo.

Infine, concludiamo con The Order. Con le prime due stagioni, la fiction si è configurata tra quelle di maggior successo. La terza stagione arriverà sicuramente, ma non è ancora stato specificato il tempo.