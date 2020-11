Trony abbatte letteralmente le offerte delle dirette concorrenti del mercato italiano, con il lancio di una campagna promozionale pressoché assurda, ed alla portata di ogni singolo consumatore residente in Italia.

Lo sconto IVA è da sempre una soluzione molto apprezzata, sopratutto per la possibilità di accedere ai prodotti maggiormente interessati, a costi quasi completamente azzerati. Il volantino corrente risulta essere disponibile su tutto il territorio, senza distinzioni o limitazioni particolari, l’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di effettuare acquisti dal sito ufficiale dell’azienda (almeno a questi prezzi).

Trony: lo Sconto IVA è da primato

L’idea di Trony non cambia da quanto visto ed apprezzato in passato, l’utente si ritrova a poter godere di uno sconto immediato sul valore dello scontrino pari al 18,03%, indipendentemente da ciò che ha acquistato e dal livello di spesa effettivamente raggiunto.

La riduzione di prezzo non corrisponde al 22% per un motivo molto semplice da capire, ma più difficile da spiegare a parole. Il valore finale, quindi la cifra che leggiamo sul cartellino in negozio, è composto precisamente da listino + IVA applicata al 22% sul listino, ciò sta a significare che l’imposta andrà ad incidere in una percentuale minore del totale, proprio perché non è calcolata al 22% su quest’ultimo, ma su un valore inferiore quale è il listino.

Tutto questo per capire che, nel momento in cui l’azienda provvederà a scorporare l’IVA, chiaramente inciderà come sconto minore sul totale, corrispondente appunto al 18,03%. Per comprendere al meglio il meccanismo, di seguito abbiamo inserito le pagine del volantino Trony.