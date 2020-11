MediaWorld propone un nuovo volantino per iniziare nel migliore dei modi il cosiddetto Black November, il mese cruciale per la maggior parte dei rivenditori di elettronica, nel quale riescono a guadagnare e vendere moltissimo.

In scadenza l’8 novembre, la campagna promozionale nasce per soddisfare tutti gli utenti, sia coloro che sono alla ricerca di uno smartphone di ultima generazione, sia chi vuole acquistare un nuovo elettrodomestico per la propria abitazione. Le compravendite possono essere completate nei punti vendita in Italia, e sul sito ufficiale; optando per questa seconda strada, ricordiamo che sarà necessario pagare le spese di spedizione, a meno che non si decida di acquistare un elettrodomestico del valore superiore ai 399 euro.

In ultimo, è presente la rateizzazione senza interessi, o meglio definito Tasso Zero, su tutti gli acquisti superiori ai 199 euro, previa approvazione della richiesta di finanziamento.

MediaWorld: tantissimi sconti per far sognare gli utenti

Il volantino MediaWorld prova a far sognare gli utenti con una campagna promozionale assolutamente degna di nota, anche se rivolta più che altro ai prodotti Apple ed alla telefonia appartenente alla fascia media del mercato.

Coloro che opteranno per uno smartphone Android, non andranno oltre i 329 euro necessari per l’acquisto di uno Xiaomi Mi 10 Lite, passando anche per uno Huawei P40 Lite E, Xiaomi Redmi 9, Huawei Y6p, Huawei Y5p o Samsung Galaxy A31.

In caso contrario ecco arrivare buoni sconti applicati direttamente sui dispositivi Apple, con i 699 euro richiesti per l’acquisto di iPhone 11 o i 469 euro necessari per Apple iPhone SE 2020.

Il volantino è sfogliabile a questo indirizzo.