L’operatore virtuale Full MVNO su rete TIM 4G, CoopVoce, renderà nuovamente disponibile a partire dal 19 Novembre 2020 l’offerta Top 50, valida anche per tutto il periodo delle festività natalizie.

Nonostante mantenga gli stessi bundle avrà un costo mensile più basso. Inoltre chi effettuerà la portabilità riceverà un bonus di 30 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce: rimane attivabile la Top 50 con anche un bonus di 30 euro

Attualmente, l’operatore virtuale di Coop Italia propone le offerte denominate Easy e Top 10, che sono entrambe valide al momento fino al 18 Novembre 2020, salvo eventuali proroghe. Invece, a partire dal 19 Novembre 2020 e fino al 13 Gennaio 2021, salvo cambiamenti, sarà disponibile ancora una volta l’offerta Top 50, ma questa volta con un nuovo prezzo.

Vi ricordo che la Top 50 comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 1000 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati fino in 4G, ma con la nuova versione avrà un nuovo costo di 9.50 euro al mese. La nuova versione che sarà disponibile dal 19 Novembre 2020 avrà un costo mensile inferiore di 50 centesimi di euro, dato che la precedente costava 10 euro al mese.

Tutti i nuovi clienti inoltre, avranno anche a disposizione 30 euro di traffico telefonico bonus in omaggio. Non si conosce ancora il carattere di questa iniziativa, se nazionale o locale, ma molto probabilmente sarà nazionale. Il bonus non sarà utilizzabile per il traffico internazionale. Ogni cliente potrà beneficiare del bonus di 30 euro al massimo per due linee. La promozione non sarà compatibile con le altre iniziative che prevedono un accredito di bonus. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.