Iliad continuerà a garantire ai suoi clienti un pacchetto commerciale molto forte anche in questo mese di Novembre. La ricaricabile principale del gestore francese, dopo la parentesi di Flash 100, è nuovamente la Giga 50. A questa promozione, divenuta oramai un punto di riferimento per un numero sempre maggiore di clienti, si aggiunge anche la storica Giga 40. Oltre alle soglie vantaggiose di queste ricaricabili, tutti gli utenti che scelgono un profilo Iliad avranno a loro disposizione anche tre servizi gratuiti.

Iliad, i tre servizi gratis garantiti con ogni promozione del gestore

Tra le caratteristiche principali di Giga 40 e di Giga 50 vi è la possibilità di effettuare chiamate a costo zero verso i principali paesi esteri. Con una delle ricaricabili di Iliad sarà quindi possibile mettersi in contatto con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali senza spese aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla promozione standard. La lista delle nazioni compatibili con le telefonate gratis verso l’estero comprende ben sessanta paesi.

Ulteriore sorpresa per gli utenti di Iliad è data dalla segreteria telefonica. In questo senso, il gestore di telefonia francese si distingue in maniera netta delle recenti politiche di TIM, Vodafone e WindTre. I clienti, infatti, non dovranno pagare alcun costo extra per l’ascolto delle registrazioni vocali nella propria segreteria.