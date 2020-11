Il SottoCosto arriva anche da Carrefour, e prova ad avvicinare gli utenti ai negozi per acquistare la tecnologia di ultima generazione, come smartphone o televisori, a prezzi più che abbordabili.

Il volantino attivo in questo periodo, lo ricordiamo, non risulta essere disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, di conseguenza il cliente che vorrà approfittare degli stessi identici prezzi dovrà necessariamente recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto. Essendo un SottoCosto, inoltre, le scorte distribuite su tutto il territorio sono limitate, per questo motivo è sempre consigliato prendere il più rapidamente possibile una decisione.

Carrefour: le offerte del volantino non hanno rivali

La fascia di prezzo su cui Carrefour ha voluto focalizzare la propria attenzione resta sotto i 500 euro, con la punta di diamante rappresentata dall’Apple iPhone SE 2020 raggiungibile con un esborso finale di soli 429 euro (versione no brand con garanzia di 24 mesi).

Volendosi avvicinare al mondo Android, invece, restano soluzioni più economiche, del calibro di Redmi Note 8T e Xiaomi Redmi 8A, i cui prezzi però sono molto inferiori, ed anche la qualità generale, raggiungendo addirittura soli 99 euro per il secondo modello elencato.

Gli esempi del volantino Carrefour non si fermano qui, sono disponibili anche sconti interessanti su televisori, elettrodomestici (come lavatrici) o notebook. L’intera campagna promozionale risulta essere attiva su tutto il territorio nazionale, senza limitazioni particolari, se non l’impossibilità di godere degli stessi identici prezzi anche sul sito ufficiale dell’azienda. Tutti i dettagli sono disponibili poco sotto.