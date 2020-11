Le radiazioni emesse dagli smartphone destano sempre particolare scompiglio nonostante, in realtà, non ve ne sia bisogno. L’avvento delle fake news, infatti, ha facilitato la diffusione di paure insensate e che nel corso del tempo sono state smentite anche dalla scienza.

Utilizzare gli smartphone non costituisce alcun forma di problema per l’uomo e la sua salute grazie a due principi fondamentali:

Le radiazioni sono di tipo non ionizzante e dunque non provocano mutazioni del DNA; Le radiazioni sono tenute sotto controllo da diverse limitazioni, tra cui i valori SAR fissati a 2 watt per chilogrammo.

Radiazioni e smartphone: cosa simboleggia la lista del terrore

Ad aggravare la situazione, in rete gira ormai da diverso tempo una lista di dispositivi pericolosi per l’uomo. In realtà, osservando quanto appena detto è subito intuibile che non si tratta che di una falsità visto che tutti i modelli rispettano i limiti fissati dai lavori SAR.

Per trasparenza, in ogni caso, la riportiamo di seguito: