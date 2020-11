L’autunno è la stagione dei grandi eventi in casa Sky. Gli abbonati della pay tv in queste settimane hanno a loro disposizione le migliori esclusive in campo calcistico e sportivo, dalla Serie A alla Champions League sino alla Formula 1. Oltre alla programmazione, però, Sky vuole mostrare ancora più vicinanza verso il suo pubblico.

Insieme alle operazioni per i nuovi abbonati, il gruppo commerciale della pay tv ha anche previsto iniziative ad hoc per premiare gli abbonati da più anni.

Sky, le migliori occasioni per valorizzare la fedeltà dei clienti

Di base, gli utenti che hanno regolarmente effettuato l’iscrizione sulla relativa piattaforma Extra avranno la possibilità di ricevere be tre omaggi da parte della tv satellitare.

La prima occasione riguarda il nuovo provider Sky WiFi. Come molti ben sanno, da alcuni mesi, Sky si è impegnata in maniera formale anche nel mercato della telefonia con le prime offerte per la Fibra ottica. Sulla base di ciò, i clienti con piano satellitare da almeno un anno potranno ricevere tre mesi a costo zero per le offerte Fibra. Gli abbonati da almeno sei anni invece avranno sei mesi a costo zero per la tariffa di rete fissa.

Disponibile ancora anche la promozione inerente a Sky Q. Il decoder di nuova generazione del gruppo è disponibile, sempre per gli utenti da almeno sei anni, al costo scontato di 29 euro a fronte di una spesa di listino pari a 99 euro.

Ultima occasione è quella del Intrattenimento Plus. Nell’attivazione del pacchetto che prevede la visione integrata tra Sky e Netflix, il primo mese sarà a costo zero.