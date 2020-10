Expert ha deciso di rinnovare la propria campagna promozionale proponendo un SottoCosto, con prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario, e sopratutto grandissime possibilità di risparmio per ogni consumatore in Italia.

Data la natura del volantino, ci teniamo a ricordare che tutti i prodotti che andremo ad elencare sono da considerarsi acquistabili in versione limitata, poichè le scorte distribuite da Expert nei negozi in Italia sono numericamente inferiori alle richieste degli utenti. Il consiglio è quindi sempre lo stesso, prendete una decisione il prima possibile, onde evitare di non poter effettuare l’acquisto.

Scoprite i nuovissimi codici sconto Amazon, con le offerte migliori del periodo, sul nostro canale Telegram.

Expert: tantissimi prodotti in promozione

Gli smartphone in promozione da Expert sono davvero moltissimi, tra i migliori non possiamo che annoverare Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Oppo A52 a 149 euro, Samsung Galaxy A51 a 269 euro, Oppo A72 a 199 euro, iPhone SE a 449 euro (nella versione da 64GB), Wiko Y61 a 79 euro, Samsung Galaxy A21s a 159 euro o Xiaomi Redmi Note 9 a 189 euro.

Un paragrafo a parte vogliamo dedicare al top di gamma dell’anno scorso, il Samsung Galaxy Note 10+, ormai sceso sotto la soglia psicologica dei 700 euro, in conseguenza al lancio sul mercato italiano dei nuovi modelli.

Sono disponibili anche tantissimi altri sconti ed offerte in particolare, se volete conoscere da vicino la campagna potete comunque fare affidamento sulle pagine che trovate sul sito ufficiale. Per gli utenti che non vogliono pagare tutto subito, ricordiamo comunque essere presente la possibilità di optare per un finanziamento a Tasso Zero.