Il volantino reso disponibile da Bennet nell’ultimo periodo lo possiamo quasi definire da primato, una campagna promozionale decisamente in grado di raccogliere la sfida lanciata dalle concorrenti, proponendo tantissimi prezzi bassi e coinvolgenti per la maggior parte degli utenti.

Attivata esclusivamente nei punti vendita in Italia, non direttamente sul sito ufficiale, la suddetta risulta essere un punto saldo per il consumatore che vuole spendere poco sull’acquisto di uno smartphone di ultima generazione. E’ importante ricordare che ogni prodotto scelto verrà commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sarà disponibile in versione no brand.

Bennet: l’offerta è assolutamente coinvolgente

Il prodotto che spicca nella campagna promozionale di Bennet è sicuramente l’Apple iPhone 8, un modello d’alta qualità, sebbene sia a tutti gli effetti un po’ datato. Il suddetto risulta essere oggi disponibile a 339 euro, viene considerato ormai come di fascia media, proprio perché con il tempo è stato declassato, nonché superato da tutti i nuovi modelli lanciati in tempi più o meno brevi.

Volendo invece puntare verso il mondo Android, segnaliamo comunque la presenza di buone soluzioni a meno di 199 euro, quali sono ad esempio Samsung Galaxy A20e, Galaxy A41 o Xiaomi Redmi 9A. Chiaramente in questi casi la qualità non è il loro punto di forza, ma possono essere considerate come valide alternative proprio nell’ottica di risparmiare il più possibile.

