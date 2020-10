MediaWorld riapre le porte del proprio sito internet, e di tutti i negozi sparsi per il territorio, proponendo una campagna promozionale molto diversa da quanto siamo stati abituati a vedere in passato, e condita con ottimi sconti applicati su svariate categorie merceologiche, in genere dimenticate.

Il volantino offre all’utente la possibilità di acquisto direttamente dal sito ufficiale, ma va ricordato che nella maggior parte dei casi sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Il consiglio è di approfittare dei negozi, anche acquistando da casa, la consegna in questo caso è sempre gratis. Gli utenti che invece non vorranno pagare tutto subito, potranno poi richiedere il cosiddetto finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato per ogni spesa superiore ai 199 euro.

Premete qui per collegarvi direttamente al nostro canale Telegram ufficiale e ricevere sul vostro smartphone codici sconto gratis con tantissime offerte speciali disponibili su Amazon.

MediaWorld: cosa contraddistingue la campagna promozionale

La campagna promozionale di Mediaworld si contraddistingue per la presenza di sconti speciali su notebook e PC, in aggiunta a tutti gli accessori, o periferiche che ruotano attorno ai dispositivi stessi.

Osservandola da vicino, l’occhio viene sicuramente attratto dal settore gaming, una serie di modelli molto costosi, in genere mai scontati dai rivenditori di elettronica. In alternativa, segnaliamo comunque la presenza dell’ottimo Huawei Matebook D14, proposto in vendita a soli 641 euro, un notebook di alta qualità dalle ottime prestazioni generali.

Se non volete perdervi nessun altro sconto del volantino MediaWorld, potete decidere di aprire subito le pagine della campagna disponibili ufficialmente a questo link.