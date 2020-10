Quest’anno festeggeremo Halloween a casa, da soli, magari sotto le coperte, in compagnia di un film horror e di un pacchetto di patatine o dolciumi. Non ci sarà nessuna gara per il costume o il trucco più bello, ma ciò non significa che non ci si debba travestire, per quanto l’idea di festeggiare Halloween da soli a casa – e per giunta travestiti – possa far sorridere.

Se non hai ancora pensato al tuo costume, lascia che sia Snapchat a farlo con le sue nuove Lenti AR! Basati sulla tecnologia 3D Full Body Tracking, la prima del suo genere a essere disponibile al pubblico, le nuove Lenti AR di Snapchat riescono a tracciare 18 articolazioni del corpo umano e applicarvi i modelli 3D seguendo i movimenti delle persone inquadrate, trasformandole in streghe, zombi o persino in hot dog ballerini.

Snapchat, arrivano le nuove Lenti 3D Full Body Tracking per costumi in realtà aumentata

Sono più di dieci le nuove Lenti AR a tema Halloween, sette delle quali sovrappongono un costume al corpo inquadrato, mentre le altre aggiungono personaggi in realtà aumentata accanto alla persona inquadrata e ne seguono i movimenti.

Ottenere le nuove Lenti 3D Full Body Tracking è davvero molto semplici. Queste sono disponibili nella sezione Esplora.

1. Chi ancora non ha Snapchat, può scaricarlo sul proprio dispositivo iOS o Android gratuitamente.

2. Snapchat si aprirà automaticamente sulla fotocamera.

3. Cliccare sulla schermata della fotocamera per far apparire la barra AR e selezionare “Esplora” in basso a destra per scoprire nuove Lenti.

4. Cliccare “Mondo” per trovare tutte le nuove Lenti Full Body Tracking.

5. Selezionare la Lente desiderata, fare uno Snap e condividerla.