La nota azienda sudcoreana LG ha da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato statunitense il nuovo LG K92 5G. Come suggerisce il nome, si tratta di uno smartphone dotato del supporto alle reti di quinta generazione ed appartiene in particolare alla fascia media del mercato.

Ecco il nuovo LG K92 con display forato e supporto al 5G

Il noto produttore sudcoreano ha ormai deciso di portare il supporto alle nuove reti di quinta generazione anche sulla fascia media dei suoi dispositivi. Nello specifico, il nuovo LG K92 5G è alimentato dal nuovo processore di casa Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 690, il quale è per l’appunto in grado di supportare la connettività 5G. Oltre a questo, lo smartphone si presenta comunque con un design moderno e abbastanza originale. Troviamo infatti un display con un punch hole centrale, mentre sul retro abbiamo una backcover caratterizzata da una doppia colorazione e in alto a sinistra è posizionato il modulo fotografico.

Andando nel dettaglio, il pannello è un LCD IPS con una diagonale molto estesa pari a 6.7 pollici e con una risoluzione FullHD+, mentre i sensori fotografici sono ben quattro e sono rispettivamente da 64+5(grandangolo)+2(macro)+2(profondità) megapixel. Il nuovo smartphone targato LG dispone poi di alcune piccole chicche, come ad esempio la certificazione militare MIL-STD-810G, il jack audio e la porta di ricarica USB Type C.

Prezzi e disponibilità

La parte più interessante di questo device è senz’altro il prezzo di vendita. Il nuovo LG K92 5G sarà infatti distribuito negli Stati Uniti ad un prezzo di 350$, ovvero un prezzo che al cambio attuale si aggira attorno ai 299€. Se dovesse arrivare anche in Italia, questo smartphone potrebbe dare parecchio filo da torcere ai vari competitors.