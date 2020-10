Dopo aver colpito nel 2019, il malware Joker è riapparso su Google Play, infettando un totale di 16 applicazioni che hanno accumulato più di 120.000 download. Questo successo si aggiunge alla sua recente apparizione nel luglio 2020, dove ha dimostrato di essere ancora più vivo che mai.

Un malware che va a colpire 16 applicazioni, scopriamo quali.

Il team di Zscaler, esperto di cybersecurity, ha segnalato il problema a Google, che ha rimosso immediatamente le app. Nonostante ciò, la notizia è un altro esempio di come il malware continui a riapparire su Android, nonostante le misure di sicurezza introdotte da Google per migliorare il proprio app store.

Secondo gli esperti di Zscaler, Joker può agire in diversi modi. Principalmente, è un software dannoso che può registrarci per servizi di abbonamento premium, nonché installare spyware sul nostro terminale che possono influenzare i dati sensibili.

Joker può abbonare il tuo cellulare a un servizio SMS premium per rubare denaro a poco a poco, oltre a rubare informazioni sensibili.

Non esiste un modello di comportamento fisso per Joker ed è in grado di eseguire azioni in background. L’applicazione nasconde nel suo codice le istruzioni per scaricare i dati sul nostro telefono una volta che l’app è stata scaricata, quindi l’utente non può essere a conoscenza di ciò che viene fatto in background.

Gli esperti consigliano di rimuovere immediatamente queste applicazioni e, come sempre, prestare particolare attenzione a quelle app che potrebbero richiedere autorizzazioni relative a SMS, registrazioni delle chiamate, contatti e altro. Nello specifico, queste sono le applicazioni che consigliano di disinstallare:

1. Tutto buono scanner PDF.

2. Messaggio foglia di menta: il tuo messaggio privato.

3. Tastiera unica: caratteri fantasiosi ed emoticon gratuite.

4. Blocco app Tangram.

5. Messenger diretto.

6. SMS privati.

7. Un traduttore di frasi – Traduttore multifunzionale.

8. Stile Photo Collage.

9. Scanner meticoloso.

10. Desire Translate.

11. Talent Photo Editor – Sfoca la messa a fuoco.

12. Messaggio di cura.

13. Messaggio parziale.

14. Paper Doc Scanner.

15. Scanner blu.

16. Hummingbird PDF Converter – Foto in PDF