Per Pirandello le maschere rappresentano la frantumazione dell’Io sociale. Gli hacker hanno applicato alla lettera le idee dello scrittore traslando il tutto nel contesto del Play Store, dove app Android di facciata nascondono una nuova e pericolosa insidia. Il potenziale del malware Joker è davvero dirompente e non immediatamente percepibile. Google non è riuscita nell’intento di segnalare con prontezza la minaccia che è stata rivendicata da Pradeo che per prima ha lanciato l’allarme.

Non si tratta di una nuova minaccia. Infatti il codice è già stato riconosciuto da tempo. Sembrava essere sparito ma è arrivato nuovamente nascosto all’interno di 6 app infette che sono state inserite ufficialmente nella Black List delle applicazioni da non scaricare e non usare. Ecco cosa sono in grado di fare dopo averle conosciute dalla lista che segue.

Play Store pieno di malware: attenti alle app Android con Joker integrato

Oltre 200.000 utenti del robottino verde di Google sono coinvolti in una massiccia fuga di dati personali e furti di denaro dal wallet digitale personale correlato al profilo. In una sola mossa gli assalitori sono stati in grado di spiare SMS e rubare denaro per mezzo di sistemi in grado di attivare costosi abbonamenti Google per servizi registrati al negozio. Una serie di banner pubblicitari hanno tratto in inganno il numeroso gruppo di utenti verso cui si dispone una notifica di pericolo. Bisogna disinstallare.

Nell’effettuare la procedura si deve avere cura di non reperire nuovamente i prodotti per vie esterne al Play Store. Bocciati gli APK da market e repository alternativi. Ottimo modo per sbarazzarsi dei residui infetti è quello di predisporre una scansione antivirus ed il successivo controllo sullo stato di potenziali abbonamenti. Possiamo controllare tutto alla relativa sezione del nostro account da smartphone, tablet o PC.

Le app spia di Android segnalate da Pradeo sono le seguenti: