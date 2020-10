Comet, in concomitanza con l’ormai imminente Halloween, ha deciso di lanciare una campagna promozionale interamente mirata su smartphone e tecnologia mobile, disponibile ovunque in Italia a prezzi scontatissimi.

Attivo fino al 2 novembre in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, il volantino sorprende per la qualità degli sconti effettivamente disponibili, con prezzi in fortissimo ribasso rispetto al listino originario. Se interessati al pagamento rateizzato, segnaliamo la presenza del Tasso Zero in 10 o 20 mensilità, con TAN e TAEG azzerati, e rate da versare direttamente tramite conto corrente bancario.

Tantissime offerte Amazon e codici sconto sono disponibili sul canale Telegram, iscrivetevi qui per scoprirle in esclusiva assoluta.

Comet: gli sconti sono da paura, il volantino è impressionante

Da Comet gli utenti possono scovare buone occasioni per spendere poco, in particolare sarà possibile accedere a Samsung Galaxy A51 a 245 euro, Galaxy A30s a 179 euro, Galaxy A21s a 145 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Oppo Find X2 Lite a 399 euro, Oppo A72 a 199 euro, Oppo a52 a 149 euro, LG K41s a 119 euro o iPhone 11 a 699 euro.

Occhio di riguardo per l’ottimo Samsung Galaxy S20+, in promozione nel periodo corrente addirittura a soli 749 euro, prezzo assolutamente concorrenziale e da cogliere subito al volo se si vuole puntare verso la fascia altissima del brand dell’azienda sudcoreana.

Naturalmente sono presenti anche altre occasioni appositamente pensate da Comet per cercare di invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti, se volete capire e conoscere l’intera campagna promozionale, consigliamo l’apertura delle pagine inserite direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, raggiungibili a questo link.