Arriva finalmente lo Sconto IVA da Trony, una delle campagne promozionali più amate dagli utenti, e caratterizzata dalla possibilità appunto di godere di una riduzione fissa del prezzo finale di un qualsiasi acquisto effettuato in negozio.

Fino al 2 novembre, in ogni punto vendita sul territorio, è stato lanciato uno dei volantini maggiormente apprezzati dalla community, proprio perché non si limita esclusivamente a determinati modelli/prodotti, ma amplia le possibilità di acquisto verso un qualsiasi dispositivo del catalogo aziendale.

Non perdetevi nemmeno un’offerta Amazon, e soprattutto i codici sconto gratis, correte ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

Volantino Trony: risparmio al top con offerte veramente speciali

Il risparmio da Trony è veramente al top, lo sconto IVA non pone limitazioni particolari, infatti il cliente può recarsi personalmente in negozio, aggiungere tutto ciò che vuole al carrello e, una volta giunto in cassa, ricevere una riduzione del 18,03% rispetto al valore finale dello scontrino.

Se vi state domandando per quale motivo lo sconto non corrisponde al 22%, dovete sapere che a conti fatti è uno scorporo dell’IVA, quindi il prezzo attuale viene considerato come listino + IVA, applicata però al valore del listino, che non corrisponde al 22% del finale. Scorporandola da quest’ultimo, incide appunto al 18,03%, è una prassi vista e rivista anche in passato, che non introduce assolutamente nulla di nuovo o di diverso.

Per comprendere appieno le potenzialità del volantino Trony, e scoprirne anche il significato generale, raccomandiamo la visione delle pagine inserite direttamente nel nostro articolo, attive fino al 2 novembre in negozio.