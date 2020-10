Una delle piattaforme certamente più amate e apprezzate dagli automobilisti è sicuramente Android Auto, il software di casa Google infatti offre la possibilità di collegare il proprio device all’automobile e di fruire di una serie di comandi facilitati per poter dunque gestire il proprio smartphone senza creare distrazioni pericolose alla guida.

Ovviamente in quanto piattaforma proprietaria di Google, essa gode di tutta la politica di aggiornamenti dettata da Google, la quale la mantiene sempre fornita di tutte le ultime funzionalità ricercate e aumenta la compatibilità sempre al massimo possibile.

Ecco le novità in arrivo col prossimo upgrade

Stando alle ultime news la piattaforma del colosso di Mountain View presto si aggiornerà e introdurrà interessanti novità, in primis abbiamo un completo e totale restyling grafico per YouTube Musica, in secondo luogo probabilmente verranno introdotte della novità grafiche per quanto riguarda l’accesso facilitato ali ipovedenti lato passeggero.

In aggiunta a quanto indicato poi, avremo la possibilità di collegare Android Auto a tutti i sensori montati a bordo del veicolo, cosa che consentirà di mostrare tutti i valori importanti direttamente a schermo come ad esempio: Pressione dell’olio, temperatura dell’acqua, pressione pneumatici e stato dei freni.

A tutto ciò poi dovremo aggiungere un miglioramento generale sia della stabilità che delle performance insieme ad un aggiornamento grafico nella UI della navigazione.

Se quindi siete degli utenti Android tenete gli occhi aperti, quando vi metterete alla guida presto potrete trovare il nuovo Android Auto aggiornato, dovrete portare solo un po’ di pazienza visto che l’aggiornamento, in virtù della sua mole, non arriverà presto.