Le cartelle esattoriali sono tornate a infestare i pensieri dei cittadini; dopo un relativo periodo di calma dovuto alle misure assunte per fronteggiare la pandemia, l’amministrazione fiscale nazionale ha ripreso a pieno le sue funzioni. A partire da qualche settimana, dunque, le cartelle hanno visto riprendere il loro processo di invio e ricezione come nella norma. Cosa succede se non si paga? Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Cartelle esattoriali: nuovi metodi di riscossione

Stando alle nuove direttive emanata da poco più di qualche giorno, a causa del Covid19 è stato varato che si diventa inadempienti dopo il salto di dieci rate.

Per quanto concerne i metodi di riscossione, invece, sembra rimanere invariato il prelievo forzoso a seguito dell’atto di notifica. Precisando che tale metodologia viene adoperata solo in casi specifici e quando sussistono delle condizioni ben determinate, per poter essere applicata essa deve rispettare un iter definito:

al cittadino debitore deve essere recapitato un atto di notifica; l’atto di notifica svolge il compito di avvisare che delle cartelle esattoriali non sono state pagate e che, quindi, a partire da 60 giorni dalla ricezione sarà necessario agire in autonomia;

attendere che i 60 giorni passino e verificare se il cittadino abbia deciso di onorare il debito attraverso le due modalità previste ossia: pagamento in un’unica rata; rateizzazione dell’importo ove possibile.

agire attraverso il prelievo forzoso di una quota del debito in caso contrario.

Ricordiamo che in questo caso, il Fisco può agire in tal modo visto che è legittimato dai poteri dell’Agenzia delle Entrate; occorre precisare, infine, che non sarà necessaria alcuna delibera giudiziale.