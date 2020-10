DAZN è uno dei servizi di streaming più importanti nella nostra penisola e gli utenti sono migliaia. In molti infatti hanno deciso di scegliere il servizio di streaming sportivo di DAZN, soprattutto per una questione di convenienza economica. Attualmente è possibile stipulare un abbonamento mensile a soli 9,99€, per usufruire dello streaming su ben 6 dispositivi. Ma sfruttando alcune offerte e caratteristiche di questo piano, potrete arrivare a pagarlo meno di 5€ al mese, ecco come fare!

DAZN a 5€ al mese, sogno o realtà?

Ebbene sì, la possibilità di sfruttare lo streaming di DAZN a meno di 5 euro al mese potrebbe sembrarvi poco realistico, ma eccovi il metodo per farlo in maniera del tutto legale. Prima di tutto potete sfruttare l’offerta di DAZN che vi permette di acquistare la tessera per l’abbonamento annuale presso i negozi aderenti, al costo di 99,99€. Ben due mesi di sconto su 12, per un costo che già scende a circa 8,30€.

Ma c’è di più: se volete dimezzare ulteriormente il costo non dovete fare altro che dividervi l’abbonamento con un vostro amico. Infatti, il servizio di streaming può essere usato su 6 dispositivi diversi, ma solo su due in contemporanea. Questo vi darà la possibilità di usarlo in due, per un costo complessivo di poco più di 4 euro al mese. Insomma, un’offerta da non lasciarvi sfuggire che vi permetterà di godere di tutto il grande sport, dalla Serie A e B, fino al tennis, ai motori, alla boxe e molto altro ancora.

