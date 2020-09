Periodicamente Amazon propone ad utenti vecchi e nuovi dei buoni sconto per il proprio account. Spesso utilizza questa strategia per cercare di invogliare gli utenti ad usare delle features legate a nuovi metodi di pagamento (come ad esempio il bonifico Sepa in passato), o a nuovi servizi di spedizione. In questo caso, per avere accreditato il vostro buono da 5€ sull’account, non dovrete fare altro che seguire poche e semplici regole. Ecco quali sono.

Le modalità per ottenere il buono da 5€

Per ottenere il bonus in questione le procedure sono semplicissime. L’importante è soddisfare alcuni requisiti, senza sbagliare, altrimenti il bonus non vi sarà accreditato.

Per prima cosa dovrete fare un ordine di almeno 20€, con prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon. Vi ricordo che se non avete Prime, dovrete raggiungere almeno i 29€ di spesa per non pagare la spedizione, che altrimenti vanificherebbe il buono ottenuto. Una volta scelti i prodotti li dovrete mettere nel carrello e procedere all’acquisto. Nella sezione relativa alla consegna, dovrete inserire l’indirizzo di un Amazon Hub Locker o Counter, presso il quale ritirare i vostri prodotti. Una volta ritirati e completata tutta a procedura il buono apparirà automaticamente nel carrello dell’ordine successivo.

Ricordatevi che avete tempo fino al 16 settembre per usufruire di questa promozione e che i buoni sono limitati. Di conseguenza approfittatene finché potete. A questo indirizzo potrete trovare le informazioni complete relative alla promozione in corso, per leggere anche i termini e le condizioni relativi alla promozione.