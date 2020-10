Sino a questo momento Iliad non ha disilluso le aspettative. Nei primi due anni di attività continua nel nostro paese, il provider ha mantenuto la promessa di creare una sorta di rivoluzione per il mercato della telefonia mobile. Le ricaricabili low cost hanno rappresentato e rappresentano ancora un punto di riferimento per milioni di clienti.

Iliad e le nuove offerte di telefonia fissa: arrivo entro il 2021?

Consolidata la sua presenza nel nostro paese, adesso Iliad cerca di fare quell’ulteriore passo, per arrivare definitivamente allo stesso livello di altri provider storici come TIM, Vodafone e WindTre. Oltre al lancio di nuove tecnologie, come il 5G, il prossimo step per Iliad sarà l’ingresso nel campo della telefonia fissa.

Gli sviluppatori ed i principali dirigenti della compagnia oramai non fanno più mistero sul prossimo impegno e sulle prossime tariffe dedicate alla Fibra Ottica. Le ultime settimane, a tal proposito, hanno presentato scenari oramai chiari.

Iliad sta concludendo accordi con Open Fiber per poter offrire realmente agli utenti delle promozioni caratterizzate da reti in Fibra ottica. Inoltre, lo stesso provider già ha ricevuto l’ok da parte del Ministero dello Sviluppo economico per operare anche nel settore della telefonia domestica. Un passo quest’ultimo, burocratico, ma fondamentale.

Anche per quanto concerne le tempistiche ci sono interessanti novità. Se solo qualche mese fa, la possibilità di vedere Iliad realmente impegnata nel settore della telefonia fissa era a lungo andare, adesso lo scenario è cambiato. Alcuni addetti ai lavori già preannunciano le prime offerte commerciali in arrivo entro l’estate 2021.