Esselunga è assolutamente strepitosa, in questi giorni l’azienda sta concludendo una campagna promozionale assolutamente degna di nota, mirata per una volta su una categoria merceologica differente da quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Le offerte tech del passato, infatti, riguardano più che altro prodotti legati alla tecnologia mobile, come smartphone e tablet. Per cercare di raggiungere più utenti possibili, Esselunga ha deciso di innovare, proponendo in cambio un volantino mirato per i gamer, ovvero gli utenti che amano giocare con le console, più precisamente la PS4.

Esselunga: i dettagli della nuova offerta

L’offerta del volantino Esselunga è dedicata esclusivamente a Fifa 21, commercializzato nella versione con upgrade gratuito a PS5. In altre parole, coloro che acquisteranno in negozio il suddetto prodotto, potranno poi utilizzarlo gratuitamente (anche sostituendolo) sulla nuova console di Sony, in arrivo nei prossimi mesi.

Il prezzo è uno dei suoi punti di forza, a conti fatti viene richiesto il versamento di soli 49,90 euro, per l’acquisto del nuovo episodio di simulazione calcistica più amato dagli utenti di tutto il mondo.

Gli sviluppatori hanno voluto focalizzare la propria attenzione sul gameplay, cercando di renderlo il più realistico possibile, e valorizzando la fantasia/bravura del gamer, abbandonando difatti tutti i tecnicismi e le meccaniche di gioco che invece valorizzano i meno esperti. Non mancano ovviamente oltre 700 squadre, 90 stadi e 30 campionati di tutto il mondo.

L’acquisto potrà essere completato esclusivamente nei punti vendita di proprietà di Esselunga.