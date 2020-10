Carrefour propone agli utenti un volantino che vuole assolutamente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, una soluzione disponibile su tutto il territorio nazionale, grazie alla quale il cliente potrà pensare davvero di risparmiare il più possibile.

Il nome della campagna è “10 giorni di festa italiana“, il meccanismo che la regola è molto simile a quanto abbiamo già visto da Bennet, sono stati selezionati 10 prodotti differenti da scontare fortemente solo per una singola giornata. L’utente interessato dovrà quindi recarsi il tal giorno in negozio per completare l’acquisto, in caso contrario dovrà accontentarsi del prezzo di listino.

Carrefour: sconti ed offerte incredibili per gli utenti

Gli sconti attivati da Carrefour sono interessanti, anche se mirati verso prodotti dalla qualità non particolarmente elevata. Il 24 ottobre è il giorno prescelto per acquistare il Samsung Galaxy A20e, il cui prezzo finale corrisponderà a soli 99 euro; chiaramente è uno smartphone entry level, ma più che accettabile per un utente che non nutre particolari pretese.

Altre occasioni attendono i clienti che non vogliono spendere più di 300 euro, e non sono limitati temporalmente alla singola giornata. Sarà possibile acquistare Samsung Galaxy A41, Galaxy A31, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Galaxy A31, Galaxy A21s o Xiaomi Redmi Note 9.

Il volantino Carrefour lo potete conoscere da vicino direttamente sul sito ufficiale, ricordatevi però che gli acquisti sono completabili solamente in negozio, con scorte non limitate, a differenza di quanto accade con i SottoCosto.