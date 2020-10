A quanto pare molto presto vedremo l’arrivo di una nuova gamma di smartphone in Italia, stiamo parlando dei device Vivo, un’azienda cinese che nella sua politica punta ad offrire degli smartphone competitivi ad un prezzo molto abbordabile in un range che va dai 100 ai 300 euro.

L’esordio in Italia secondo le indiscrezioni avverrà con 4 modelli di smartphone basati sul sistema operativo Android: Y70, Y20s, Y11s e X51 5G, i quali però saranno accompagnati dagli auricolari true wireless TWS Neo e le cuffie bluetooth Wireless Sport pensate per gli sportivi.

Alcuni dettagli

Possiamo affermare che le due serie ovviamente differiscono l’una dall’altra in termini di prestazioni, per fare un parallelismo infatti la serie Y sta a Vivo come la serie Redmi sta a Xiaomi, quindi abbiamo si dei device che vanno bene e funzionano in modo fluido anche se le specifiche tecniche non fanno propriamente urlare al miracolo.

Abbiamo infatti Y11s che fa da entry level e gode di una scheda tecnica media e accompagnata da un prezzo di soli 149 euro, valore che comunque ci consente di portarci a casa un processore snapdragon. Dopo abbiamo l’Y20s con cui si sale di livello, il prezzo lievita a 179€ e migliorano sia le memorie che le fotocamere.

Con la serie X vediamo invece la volontà dell’azienda di mostrare i muscoli, infatti l’X51 5G rappresenta un po’ la chiave di lusso, infatti integra al suo interno hardware di rispetto e un modulo 5G, features che fanno lievitare di molto prezzo che sale così a 799€, a fronte perà di un display a 90Hz e un modulo fotocamere molto più completo, con la principale che offre un sensore a 48Mpx.