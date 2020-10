HUAWEI Mate 40 Pro: il nuovo modello ci stupirà con la fotocamera-cerchio

HUAWEI non ci ha mai delusi né lo farà con l’ultimo modello Mate 40 (a prescindere dalla versione standard o Pro). Stavolta le modifiche riguardano soprattutto l’estetica della fotocamera piuttosto bizzarra. Per giunta avranno il processore di ultimissima generazione Kirin 9000. Quale altro aggiornamento ci riserva il nuovo modello?

Iniziamo col dire che il nuovo HUAWEI Mate 40 Pro sarà dotato di un pannello anteriore OLED da 6.76 pollici con doppia ”importante” curvatura sui lati lunghi. Avrà una risoluzione di 2.772×1.344 pixel ad una densità pari a 456PPI.

Parlando invece del chipset Kirin 9000, trattasi di un Octa-Core con Cortex-A55 da 2.04GHz ma con GPU Mali-G78 e modem 5G sul 6GHz. Il prodotto dovrebbe arrivare sul mercato con 8GB di RAM e con uno storage interno da 256GB di memoria UFS 3.1.

La vera “chicca” di HUAWEI Mate 40 Pro coinvolgerà gli appassionati di fotografia in quanto sarà prevista di una fotocamera posteriore tripla con una disposizione molto particolare a cerchio. Per tale realizzazione l’azienda ha collaborato con Leica. Il sensore principale dovrebbe risultare da 50MP con f/1.9 con OIS e affiancato da un sensore Ultra Grandangolare da 20MP (f/1.8). Per giunta ci sarà un sensore da 12MP (f/3.4) che farà da periscopio per zoom importanti.

HUAWEI Mate 40 Pro: un “riassunto” delle caratteristiche principali