Android spaventa tutti: questo virus ruba il credito ad ogni utente

Pericolo ed attenzione alta per gli utenti Android. Questo virus mette a rischio il credito residuo per i clienti TIM, Vodafone, WindTre

Se avete uno smartphone Android dovete necessariamente alzare il vostro livello di allerta. Sui dispositivi con il sistema operativo di casa Google è infatti in circolazione un malware molto pericoloso, dal nome già emblematico: Joker. Questo file, a differenza di simili esperienze del passato, non deriva da canali internet esterni al sistema operativo ma bensì proprio dalle pagine ufficiali di Google Play Store.

Android e Joker: il credito residuo TIM, Vodafone e WindTre è sotto attacco

C’è un obiettivo molto chiaro per Joker: l’attivazione di servizi a pagamento sul proprio profilo telefonico. Tanti utenti di TIM, WindTre e Vodafone hanno già denunciato particolari ed ingenti anomalie relative proprio al credito residuo.

La fonte di preoccupazione maggiore legata a Joker è proprio la sua origine. Il file, infatti, ha una caratteristica da non sottovalutare: in contrapposizione ad altri malware, infatti, Joker riesce ad eludere tutti i filtri di protezione garantiti dal Google Play Project. Il malware, quindi, deriva direttamente dallo store Android. Attualmente è infatti presente in almeno dieci app dello store virtuale.

Per evitare ogni genere di problema in questo senso è necessario fare molta attenzione ed appuntare almeno un paio di buone azioni da rispettare. In primo luogo, per non scaricare il file sul disposizione, bisogna scaricare dal Google Play Store applicazioni riconosciute e popolari, magari con il supporto di una buona base per le recensioni. Laddove vi fossero problemi per il credito residuo, invece, il consiglio è comunicare in maniera precoce il tutto ai servizi assistenza di TIM, Vodafone e WindTre.