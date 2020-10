La scelta “green” del colosso di Cupertino di eliminare caricabatterie e auricolari dalle confezioni dei suoi nuovi iPhone è oggetto di dibattiti che vanno avanti da mesi e che sono aumentati proprio in questi ultimi giorni in seguito alla presentazione dei dispositivi. Anche le aziende rivali si sono esposte a riguardo attraverso alcuni tweet che “deridono” la decisione di Apple seppur dettata dalla volontà di ridurre l’impatto ambientale. Samsung e Xiaomi hanno infatti lanciato alcune “frecciatine” tramite le quali rassicurano il loro pubblico sulla presenza degli accessori nelle confezioni dei loro device. Xiaomi ha colto l’occasione anche per sottolineare il suo impegno nel rispetto dell’ambiente.

Xiaomi riduce del 60% il consumo della plastica ma non rinuncia al caricabatterie nella confezione degli smartphone!

A pochi giorni di distanza dal lancio dei nuovi iPhone 12, Xiaomi ha deciso di ricordare al suo pubblico di essere solita agire sempre nel rispetto dell’ambiente attraverso un tweet che nasconde una certa ironia nei confronti di Apple. L’azienda ha infatti accompagnato la sua affermazione con un’immagine che mette in bella vista la confezione dello smartphone Xiaomi Mi 10T Pro con tanto di caricabatterie.

Mettendo da parte il sarcasmo che potrebbe essere letto tra le righe del tweet, l’intento dell’azienda sembra essere stato quello di voler ribadire la scelta di ridurre del 60% i consumi di plastica nelle confezioni dei suoi dispositivi.

Non è da escludere che Xiaomi, così come le altre aziende del settore, possano in seguito seguire la strada intrapresa da Apple e quindi procedere con l’eliminazione degli accessori dalle loro confezioni ma al momento sembra proprio una scelta improbabile.