Da ieri 13 ottobre 2020 ha preso il via il tanto atteso Amazon Prime Day 2020, molte volte rimandato nel corso degli ultimi mesi a causa della pandemia da coronavirus.

Proprio durante questo contesto il colosso cinese Xiaomi ha deciso di lanciare il nuovo Mi 10T Lite, che va ad affiancarsi ai modelli Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro arrivati da poco in Italia. Il nuovo modello è già in offerta!.

Xiaomi Mi 10T Lite già in offerta su Amazon

Fino alla mezzanotte di ieri 13 ottobre potevate accaparrarvi Xiaomi Mi 10T Lite nella configurazione con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna a 249.90 euro, con un risparmio di ben 50 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta dunque di un’offerta da cogliere al volo, ma non è l’unica preparata da Xiaomi per questa giornata. Alle 13:00 di ieri su mi.com potevate acquistare per 60 minuti Xiaomi Mi 10T Pro in bundle con Mi TV4A da 32 pollici, e al termine della vendita lampo potrete averlo con Mi Band 5, Mi True Wireless Earphone 2 Basic e Redmi Power Bank 20000.

Tra le altre promozioni dello store ufficiale segnaliamo i monopattini elettrici scontati fino a 40 euro, mentre su Amazon troverete in offerta Mi 10 Lite, Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 8 Pro, tutti ai prezzi davvero competitivi.

Ricordatevi che le offerte sono valide fino a esaurimento scorte, quindi affrettatevi e non lasciatevi sfuggire queste occasioni, visto che i prezzi saranno più allettanti di quelli di Black Friday e Cyber Monday. Vi ricordo che per scoprire tutte le offerte del Prime Day, visitate la pagina dedicata del sito ufficiale della piattaforma.