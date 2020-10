Vodafone: offerte nuove fino a 100GB ma solo per alcuni utenti fortunati

Contrastare Vodafone sembrava impensabile e il reale solo qualche anno fa, almeno fin quando nuove aziende non hanno preso in mano la situazione. Queste, basandosi sulla grande esperienza fatta da altri gestori, hanno capito che inserire tanti contenuti nelle proprie offerte poteva risultare una carta vincente.

In molti avranno già colto il chiaro riferimento a Iliad, azienda che proprio in questi mesi ha portato via tantissimi utenti proprio a Vodafone. Questi, che in molti casi si lamentavano di pagare troppo col gestore anglosassone, hanno quindi sposato la nuova soluzione proveniente dalla Francia. Attualmente però Vodafone vuole recuperare parte del pubblico e vuole farlo con tre offerte di primo livello.

Vodafone: offerte spaventose pronte per coloro che hanno abbandonato il gestore

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga