Vodafone prepara l'inverno: 3 nuove offerte fino a 100GB ma non per tutti

Avere un’offerta Vodafone significa godere della massima qualità per quanto concerne la telefonia mobile in Italia ma non solo. Nella totalità del continente europeo infatti l’azienda risulta la più estesa per quanto riguarda la rete 4G, visto che in merito a ricezione non ci sono problemi in nessuno dei paesi equipaggiati dal gestore anglosassone.

Negli ultimi tempi però le cose si sarebbero complicate con l’arrivo di Iliad, gestore che sarebbe riuscito addirittura a rubare tanti utenti proprio a Vodafone. Proprio questa situazione ha spinto l’azienda colorata di rosso a fare di tutto pur di far rientrare i suoi vecchi utenti. Per tale motivo ecco tre offerte di altissimo livello.

Vodafone tira fuori l’asso dalla manica con ben tre promozioni dedicate agli ex utenti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga