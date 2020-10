Trony prosegue con una campagna promozionale che vuole sicuramente attirare su di sé l’attenzione dei consumatori italiani, sebbene abbia deciso di riservare il volantino ad una ristretta cerchia di aree territoriali.

Moto spesso, infatti, Trony lancia ottime campagne, localizzate in determinate regioni d’Italia, anche in questo caso i soli utenti che potranno raggiungere l’acquisto al prezzo indicato saranno coloro che si potranno recare in un negozio fisico in Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna (non è attiva da altre parti, nemmeno online).

Volantino Trony: quali sono i prodotti che vi faranno risparmiare

I prodotti che vi faranno risparmiare più di ogni altra cosa, sono gli smartphone, ma il meccanismo che regola il volantino Trony si estende verso tutte le categorie merceologiche.

Dovete sapere, infatti, che alla base della soluzione corrente troviamo la possibilità di acquistare uno dei 5 prodotti selezionati, a soli 99 euro. Per raggiungere il suddetto obiettivo, l’utente non deve fare altro che scegliere ciò che vuole in negozio, aggiungerlo al carrello e spendere almeno 499 euro.

Fatto questo, nel momento in cui giungerà fisicamente in cassa potrà approfittare del Samsung Galaxy A30s, del robot aspirapolvere iRobot Roomba 676, del monopattino EMG, del Samsung Galaxy Watch Active o di un televisore led LG da 43 pollici, tutto a solo 99 euro.

Il volantino Trony, come specificato in precedenza, è purtroppo limitato, per questo motivo raccomandiamo caldamente di prendere visione dei negozi e delle aree in cui risulta essere attivo, aprendo l’ultima pagina dello stesso.