Unieuro ha la meglio su ogni singola azienda rivale del settore della rivendita di elettronica, in questi giorni ha deciso di lanciare una campagna promozionale assolutamente interessante, ricca di occasioni e di prezzi veramente convenienti.

Il consumatore che vorrà avvicinarsi alla campagna oggetto del nostro articolo, deve innanzitutto sapere che gli acquisti potranno essere completati sia online che direttamente nei punti vendita in Italia. Il plus di Unieuro riguarda appunto la possibilità di fruire degli stessi prezzi sul sito, offrendo nel contempo la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, su ogni ordine superiore ai 49 euro (è previsto anche un extra sconto del 5% direttamente nel carrello).

Unieuro: questi sono gli sconti attivi oggi

Tantissimi sono gli sconti che attendono tutti i consumatori che vorranno affidarsi a Unieuro, in particolare sono da segnalare prezzi bassi sul nuovissimo Samsung Galaxy S20 FE, la Fan Edition con processore Qualcomm Snapdragon, ufficialmente in vendita alla modica cifra di 649 euro.

Per il resto parliamo più che altro di terminali economici, quindi dispositivi il cui prezzo non supera i 300 euro, come ad esempio Samsung Galaxy A51, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Huawei P40 Lite E, Motorola One Macro, Oppo Reno 2Z, Huawei Y6p, Motorola G9 Play, Wiko view 4 e simili.

Gli sconti sono attivi già oggi in ogni location sul territorio italiano, le scorte non dovrebbero risultare problematiche, a conti fatti, non sono state segnalate riduzioni significative. I dettagli a questo link.