Samsung Galaxy A42 è ufficiale, l’azienda sudcoreana ha ufficializzato un nuovo prodotto, definendolo lo smartphone 5G più economico che abbia mai realizzato, infatti sarà commercializzato a partire da fine Ottobre ad un prezzo di circa 369,90 euro.

In un periodo in cui il 5G si sta diffondendo sempre di più, Covid-19 permettendo, l’obiettivo dei produttori è di cercare di rendere la rete ad alta velocità il più possibile accessibile per la maggior parte di noi, e non solo per gli utenti che hanno le disponibilità economiche di spendere cifre elevate.

Il Samsung Galaxy A42 è quindi uno smartphone economico, con connettività 5G e dotato di un ampio display da 6,6 pollici, segnale che lo riporta ad essere più votato alla multimedialità. Conosciamolo assieme con la sua scheda tecnica.

Samsung Galaxy A42 ufficiale: ecco le specifiche

Display Infinity-U superAMOLED con risoluzione HD+ da 6,6 pollici .

superAMOLED con risoluzione HD+ da . Processore Qualcomm Snapdragon SM7725-2-AB (Snapdragon 750G), octa-core con frequenza di clock a 2,2Ghz.

(Snapdragon 750G), octa-core con frequenza di clock a 2,2Ghz. 4GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB).

di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB). 5’000mAH di batteria, con ricarica rapida a 15 watt (no inversa o wireless).

di batteria, con ricarica rapida a 15 watt (no inversa o wireless). 4 fotocamere posteriori, suddivise in un principale da 48 megapixel F1.8, un grandangolare da 8 megapixel F2.2, un bokeh da 5 megapixel F2.4 ed un macro da 5 megapixel F2.4.

posteriori, suddivise in un principale da F1.8, un grandangolare da F2.2, un bokeh da 5 megapixel F2.4 ed un da 5 megapixel F2.4. Fotocamera anteriore da 20 megapixel F2.2.

da F2.2. Connettività 5G, WiFi, NFC, Bluetooth 5.0 e GPS.

Dimensioni di 164,4 x 75,9 x 8,6 millimetri con un peso finale di 193 grammi .

di 164,4 x 75,9 x 8,6 millimetri con un peso finale di . Lettore di impronte digitali sotto il display.

USB di tipo C e Samsung Pay.

Il prodotto sarà in vendita sul sito ufficiale Samsung.com e in esclusiva per Vodafone, al prezzo base di 369,90 euro a partire dalla fine del mese di Ottobre, in tre colorazioni differenti.