Negli ultimi giorni abbiamo parlato del colosso sud coreano Samsung e della possibilità che possa lanciare il suo nuovo top di gamma, Galaxy S30, già nel mese di gennaio 2020, anche se ancora il colosso non ha confermato la notizia.

Altri colossi, come per esempio OnePlus, potrebbero seguire la strada di Samsung e lanciare in anticipo i top di gamma previsti. Probabilmente OnePlus 9 arriverà nel mese di marzo 2020. Scopriamo altri dettagli.

OnePlus 9 potrebbe arrivare nel mese di marzo 2020, in anticipo rispetto quanto previsto

L’ultima indiscrezione infatti, vede la prossima serie OnePlus 9 pronta per essere svelata in anticipo di almeno un mese rispetto a quanto visto quest’anno. Se ricordate infatti, OnePlus 8 e 8 Pro sono stati svelati lo scorso mese di aprile, già in anticipo rispetto al tradizionale periodo di maggio. Nel 2021 però, sarebbe marzo il mese giusto per fare la conoscenza con i nuovi OnePlus 9.

In questo modo, l’azienda cinese non lascerebbe troppo campo libero a Samsung e, al contempo, potrebbe aumentare la distanza che separerebbe i OnePlus 9 con la linea T, prevista sempre per l’inizio dell’autunno, placando gli animi di quegli utenti sensibili anche a certi dettagli.

Come al solito vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le pinze, essendo che l’azienda non ha ancora confermato la notizia. Per il momento, non conosciamo dettagli sui prossimi top di gamma firmati OnePlus, ma è scontato che saranno animati dal futuro chip Snapdragon 875. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori dettagli. Vi comunicheremo, come al solito, qualsiasi novità a riguardo.