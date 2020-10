Sono passati solo cinque giorni dal lancio di OnePlus 8T e sono disponibili già alcune probabili informazioni sul prossimo dispositivo di casa OnePlus. Max J, un noto tipster di OnePlus, ha pubblicato l’immagine di uno smartphone da una vista laterale con nome in codice, “Lemonade”.

Max J ha condiviso l’immagine sul suo account Twitter (@MaxJmb). L’immagine mostra due presunti sguardi laterali del dispositivo, anche se appena visibili e sottili. L’attenzione, però, è per lo sfondo dell’immagine: c’è una grande scritta “Lemonade” tutta colorata di giallo.

OnePlus 9, ecco le prime indiscrezioni

Max non ha condiviso altri dettagli sul suo twitter, ma ha risposto a uno dei commenti affermando che “Lemonade”, in realtà, è il “nome in codice della serie OnePlus 9”. Tuttavia, questa non è la prima volta che sentiamo parlare di questa presunta nuova serie. Un mese fa, un membro di XDA ha condiviso informazioni su progetti OnePlus con nomi in codice: lemonade, lemonadet, lemonadev e lemonadep.

In precedenza, ci siamo imbattuti in nomi in codice come “kebab”, “Billie” e “clover”. Naturalmente, questi sono solo nomi di sviluppo o di progetto e non ci suggeriscono il design o le specifiche. Dato che è presto per avere più dettagli sulle specifiche della serie OnePlus 9, per ora possiamo solo decidere se credere o no alle speculazioni.

Essendo una linea di punta, la serie OnePlus 9 includerà sicuramente il prossimo SoC della serie Snapdragon 8 (probabilmente Snapdragon 875), display AMOLED con una frequenza di aggiornamento di almeno 120Hz, una ricarica minima di 65W (o più) e altro ancora.