Esselunga cambia radicalmente il settore di interesse della propria offerta tech, dedicandosi per la prima volta al mondo dei videogame, gli utenti possono infatti acquistare un gioco PS4 di nuova generazione ad un prezzo veramente scontatissimo.

Valida in tutti i punti vendita in Italia fino al 28 ottobre, la campagna promozionale corrente risulta essere un ottimo punto saldo per il cliente che vuole godere di Fifa 21, il nuovo episodio di uno dei giochi di simulazione calcistica più apprezzati e desiderati al mondo, ad un prezzo fortemente ribassato.

La versione attualmente disponibile da Esselunga è solo per PS4, con la promessa però dell’upgrade gratuito a PS5, nel momento in cui verrà presentata la futura console (in altre parole, non si dovrà acquistare un altro titolo per giocarvi).

Esselunga: sconti specialissimi con ottimi prezzi bassi

Lo diciamo subito, il prezzo appare essere davvero alla portata di tutti, l’acquisto di Fifa 21 non richiede più di 49,90 euro. Per quale motivo però dovreste fare l’upgrade al nuovo episodio?

Stando a quanto annunciato da Electronic Arts, il gameplay è stato rinnovato nuovamente, l’obiettivo degli sviluppatori è infatti di renderlo il più realistico possibile, nella speranza che possa enfatizza e valorizzare la fantasia del gamer, senza ricorrere ad artifici particolari.

Le oltre 700 squadre sono state completamente aggiornate, ed allo stesso modo risultano essere suddivise in 30 campionati e 90 stadi. Per acquistare Fifa 21 da Esselunga sarà assolutamente necessario recarsi personalmente in loco.