Come potrebbe evolversi WhatsApp da qui ai prossimi anni? Oltre alle indicazioni sulle prossime novità immediate (ad esempio, l’arrivo dei messaggi in grado di autodistruggersi), il futuro a medio e lungo termine potrebbe presentare non poche sorprese al pubblico che frequenta in maniera costante il servizio di messaggistica.

WhatsApp, Facebook ed Instagram: allo studio il progetto di una super chat

In un modo o nell’altro, i progetti di WhatsApp saranno sempre legati alle direzioni prese da Facebook. Dal 2014, infatti, il social network è proprietario della chat. Ad oggi l’unione non ha presentato grandi sconvolgimenti per il pubblico, ma ben presto gli effetti potrebbero essere molto più evidenti. Su questi scenari, il disegno di una presunta integrazione tra i servizi è molto più che attuale.

Più che una fusione vera e propria, WhatsApp pensa ad un modello integrativo con Facebook ed anche con Instagram. I leaker di WABetaInfo hanno anticipato infatti uno dei progetti più ambiziosi per gli sviluppatori: la creazione di una super chat. La nuova piattaforma dovrebbe congiungere tutte le conversazioni di WhatsApp, di Facebook Messenger e di Instagram.

Le prime rilevazioni di questa possibile novità per WhatsApp sino a questo momento hanno diviso il pubblico. Da un lato infatti ci sono utenti che apprezzano tale progetto (tra questi ovviamente spicca chi utilizza i social per fini lavorativi). Dall’altro invece, gli utenti di WhatsApp della prima ora non nascondono il loro disappunto e chiedono indipendenza assoluta tra la piattaforma di messaggistica ed altri contenitori come Facebook ed Instagram.