Bennet continua a rinnovare la propria campagna promozionale di punta, nella speranza di fare breccia nel cuore dei tantissimi consumatori che al giorno d’oggi sono alla ricerca di un nuovo prodotto di tecnologia generale.

Ufficialmente disponibile fino al 28 ottobre in ogni singolo punto vendita, il volantino Bennet è un buon concentrato di sconti, con un focus sugli smartphone economici, o meglio definiti di fascia bassa.

Tutti i prodotti che andremo a raccontarvi sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e naturalmente in versione sbrandizzata, quindi gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Volantino Bennet: il risparmio è alla portata di tutti

Per cercare di accontentare più utenti possibili, Bennet ha deciso di scontare anche un prodotto Apple, sebbene abbia pescato negli anni passati. Il modello in questione è l’iPhone 8, un dispositivo con un piccolo display retina HD da 4,7 pollici, ed all’interno il processore A11 Bionic. Il suo prezzo di vendita denota le potenzialità dello stesso, l’utente lo potrà acquistare con un esborso finale di soli 339 euro, per la versione con 64GB di memoria interna.

Non mancano ovviamente anche altri sconti legati al mondo Android, più precisamente parliamo di Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, Samsung Galaxy A41 a 199 euro, Galaxy A20e a 119 euro e similari. Come avete potuto notare, sono tutti terminali relativamente economici, forte segnale che Bennet vuole puntare sugli utenti che non vogliono spendere cifre folli per acquistare un nuovo smartphone.

Se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, potete comunque aprire le pagine che sono state elencate nel nostro articolo.