TIM prevede sempre tariffe di grande vantaggio non soltanto per i nuovi clienti, ma anche per tutti coloro che in passato hanno attivato una promozione ricaricabile. Gli extra dedicati ai già abbonati di TIM si muovono principalmente in una direzione: offerte aggiuntive legate alle soglie di navigazione internet.

TIM, le migliori occasione per avere internet senza limiti

Il nuovo pacchetto di iniziative messo a disposizione di TIM per gli abbonati si chiama xTe Giga illimitati. In base alle disponibilità ed alle modalità di accesso, gli utenti potranno ricevere internet senza limiti per smartphone ed altri dispositivi.

Tra le iniziative che gli utenti hanno a loro disposizione vi è la Giga illimitati Green. I clienti che potranno attivare questa iniziativa avranno la possibilità di aggiungere traffico internet senza limiti alla propria ricaricabile. Il costo è di 1,99 euro. Il prezzo ovviamente deve essere integrato con il costo della ricaricabile.

I clienti TIM che non sono selezionati per la Giga illimitati Green potranno sempre attivare però la Giga illimitati Black. In questo caso il costo è di 9,99 euro: gli abbonati avranno sempre internet illimitato per navigare sotto rete 4G e 4,5G.

Queste tariffe sono rivolge ovviamente agli abbonati che hanno già una SIM attiva. I metodi di attivazione sono due. In primo luogo, i clienti selezionati dalla campagna SMS di TIM possono rispondere direttamente al messaggio promozionale. In alternativa – in caso di mancata ricezione dello stesso SMS – è possibile verificare la presenza delle iniziative attraverso l’app ufficiale sui negozi virtuali Android ed Apple.