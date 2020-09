A breve, dopo l’emergenza Coronavirus, è previsto il ritorno nelle aule scolastiche ed universitarie per milioni di studenti italiani. Nonostante la programmata ripresa delle attività in presenza, in alcuni casi (con presenza di focolai o di zone rosse circoscritte) è però previsto anche l’utilizzo della famosa didattica online. A tal proposito, l’offera che TIM ha messo a disposizione degli utenti sarà ancora vantaggiosa.

La tariffa pensata da TIM a supporto degli studenti è sempre la eLearning Card. Gli utenti che attivano questa promozione potranno ricevere Giga illimitati per la navigazione internet.

TIM, la promozione con Giga illimitati a costo zero per le attività didattiche

La navigazione illimitata, ovviamente a costo zero, sarà disponibile per le principali applicazioni che consentono attività di didattica a distanza. Tra i servizi compatibili con eLearning Card segnaliamo Office 365, Google Suite for Education, Zoom e Microsoft Teams.

Per l’attivazione di questa promozione basterà seguire alcuni semplice e veloci passaggi. La sottoscrizione dell’offerta dovrà essere effettuata sul portale TIMparty. Una volta effettuato il login con le proprie credenziali, basterà cliccare sulla voce eLearning Card nella sezione VANTAGGI TIM. In pochi click l’attivazione della promozione sarà effettiva. Ad oggi non sono previste scadenze per gli utenti che decidono di attivare tale tariffa.

La eLearning Card sarà una promozione che TIM offrirà al suo pubblico per tutto il mese di Settembre. La proposta strategica del gestore nazionale è frutto di un accordo con il Ministero dell’Istruzione, con le principali istituzioni universitarie del paese e con i grandi nomi dell’hi-tech.