Trony torna a farsi sentire nel mercato della rivendita di elettronica con una campagna promozionale assolutamente interessante, ed interamente mirata verso il mondo della tecnologia mobile.

Coloro che vorranno approfittare di una delle soluzioni più invitanti degli ultimi tempi, potranno farlo solamente presso i punti vendita di proprietà del socio sardo, ovvero tutti i negozi dislocati per la regione Sardegna. Al giorno d’oggi gli stessi prezzi non sono disponibili online sul sito ufficiale o altrove in Italia; ricordiamo essere comunque disponibile il Tasso Zero, a patto però che il cliente spenda più di 299 euro.

Le offerte Amazon sono le migliori, scoprite tutti i codici sconto gratis iscrivendovi subito a questo indirizzo.

Volantino Trony: tanti sconti fanno sognare gli utenti

Gli sconti del volantino Trony possono far sognare a suon di prezzi bassi e di riduzioni notevoli, a partire dall’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, un terminale che promette prestazioni assolutamente di livello, grazie alla presenza di uno dei migliori processori in circolazione, il Qualcomm Snapdragon 865. Il suo prezzo, a conti fatti, rappresenta sicuramente un punto di partenza per avvicinarsi ad un top di gamma, richiede difatti un esborso complessivo di soli 569 euro.

Altrettanto interessanti sono modelli di smartphone Android in vendita comunque a cifre leggermente inferiori, troviamo ad esempio Huawei P40 Lite, passando anche per Oppo A5 2020, Galaxy A20s, Galaxy A30s, Motorola E6 Play o Oppo A91, tutti comunque a meno di 300 euro.

Il volantino Trony lo potete sfogliare direttamente nel nostro articolo, avrete così l’occasione di scoprire nel dettaglio ogni singolo prezzo ed offerta speciale.