Carrefour non vuole ascoltare ragioni e continua imperterrita a lanciare ottime campagne promozionali, con lo scopo di recuperare il terreno perso in favore delle altre realtà del settore della rivendita di elettronica.

L’ultima campagna promozionale dell’azienda è assolutamente interessante, anche se va ricordato essere attiva solamente sul sito ufficiale, non nei punti vendita o altrove in Italia. Il suo nome è “Utimi Pezzi”, e tratta sostanzialmente di terminali con scorte relativamente limitate, e non sempre recentissimi.

Carrefour: le offerte con i prezzi migliori del momento

Le offerte Carrefour nascondono al proprio interno i prezzi migliori del momento, almeno per quanto riguarda il mondo Apple. In particolare, gli amanti del brand potranno acquistare iPhone 11 e iPhone 11 Pro davvero scontatissimi, almeno rispetto al listino attuale.

Consapevolmente sono appena stati annunciati nuovi iPhone 12, per questo motivo i prezzi disponibili appaiono essere decisamente più bassi del normale. A conti fatti, tuttavia, il cliente potrà spendere 599 euro per la versione base, per arrivare sugli 899 euro necessari per la Pro. Entrambi sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti software verranno rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico.

L’acquisto potrà essere completato solamente sul sito ufficiale dell’azienda, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio. Al momento in cui vi scriviamo non sembrano risultare problemi di scorte, di conseguenza potete prendervi il tempo necessario per una decisione ponderata, data la spesa abbastanza elevata.