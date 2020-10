MediaWorld ricalca le orme delle migliori campagne promozionali, proponendo appunto un volantino in Alta Definizione dai prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario, anche su top di gamma assoluti.

La soluzione descritta nel nostro articolo, è importante ricordarlo, risulta essere disponibile in tutti i punti vendita in Italia, con la possibilità di acquistare anche dal sito ufficiale. In questo caso, tuttavia, sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere al listino effettivamente mostrato a schermo. Il Tasso Zero è disponibile, come al solito, previo superamento di un determinato livello minimo di spesa, nonché ovviamente l’approvazione della richiesta di finanziamento.

MediaWorld: queste sono le offerte del momento

I prodotti su cui MediaWorld ha voluto inevitabilmente puntare rientrano tutti in categorie merceologiche ben definite, con un forte accenno al mondo degli smartphone. I modelli più interessanti appartengono comunque alla fascia media del mercato, quindi parliamo a tutti gli effetti di Apple iPhone Se 2020 a 449 euro e di Oppo Find X2 Lite.

Entrambi sono in vendita a prezzi bassi, sono circa 50 euro la differenza l’uno dall’altro, ma rispecchiano perfettamente la fascia media, ovvero prodotti che possono garantire buone prestazioni complessive, senza richiedere esborsi troppo elevati.

Discorso diverso per Xiaomi Redmi Note 9 e Huawei P30 Lite, dispositivi in vendita al massimo a 279 euro, ma per i quali sono necessarie non poche rinunce da parte del consumatore finale. Tutte le informazioni del caso, in merito al volantino MediaWorld, sono raccolte precisamente sul sito ufficiale.